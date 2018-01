Irak: des dizaines de corps découverts dans un nouveau charnier

Un charnier renfermant les restes de dizaines de civils et membres des forces de sécurité apparemment exécutés par des terroristes a été découvert dans la province de Kirkouk, au nord de Baghdad, a indiqué vendredi un responsable. "Des habitants et des bergers des environs ont guidé les forces de sécurité vers ce charnier qui semble renfermer les restes de plus de 75 civils et membres des forces de l'ordre", a indiqué Rakan Saïd al-Joubouri, le gouverneur de la province de Kirkouk. Les victimes "ont été sauvagement exécutées" par les terroristes "qui occupaient la zone de Hawija", l'un des derniers centres urbains tenu par ces derniers en Irak, et repris en octobre, a-t-il ajouté.