Trump jugé étonnamment "mesuré" par les VIP de Davos

"Business, business", "prévisible", "plat", "brigand" déguisé en "mouton": le gotha de l'économie et de la politique mondiale a été surpris vendredi par un discours inhabituellement modéré du président américain Donald Trump. - Kishore Mahbubani, ancien ambassadeur de Singapour auprès des Nations unies devenu conseiller de l'Université nationale de Singapour. "C'était un discours mesuré, plat, rationnel, pas du tout ce que l'on pouvait attendre de Donald Trump, qui fait parfois des déclarations à l'emporte-pièce. Cela m'a surpris, je m'attendais à quelque chose de plus virulent et flamboyant. (...)