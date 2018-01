Le pétrole new-yorkais au plus haut depuis décembre 2014

Le prix du pétrole new-yorkais a terminé à un nouveau plus haut depuis décembre 2014 vendredi, propulsé par un dollar au plus bas depuis plus de trois ans face à un panier de devises concurrentes. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, a gagné 63 cents pour clôturer à 66,14 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). Le WTI a progresé de 4,50% sur la semaine et de 9,52% depuis le 1er janvier, se dirigeant ainsi vers la plus forte hausse mensuelle depuis neuf mois.