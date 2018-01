Le Tchad va rapatrier 20.000 réfugiés soudanais

Le rapatriement volontaire de 20.000 réfugiés soudanais résidant au Tchad depuis une quinzaine d'années, devra débuter dans un peu plus d'un mois, selon un communiqué conjoint Tchad-Soudan-HCR publié vendredi. "Il est prévu de commencer cette opération le 1er mai 2018 et pour cela des fonds devront urgemment être mobilisés", précise le document. Réuni jeudi et vendredi à N'Djamena, la capitale tchadienne, le groupe de travail technique de la commission tripartite formée par des représentants des gouvernements du Tchad et du Soudan, et du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ont finalisé le plan opérationnel relatif à la mise en œuvre pratique du mouvement de retour.