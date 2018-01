GB: le gouvernement affiche son unité sur le Brexit

Trois ministres britanniques ont publié vendredi soir une lettre ouverte adressée aux chefs d'entreprises pour expliquer les contours de la période de transition post-Brexit, dans ce qui constitue une rare manifestation d'unité au sein du gouvernement sur cette question. Le document est signé par les ministres en charge des entreprises, Greg Clark, du Brexit, David Davis, et des finances, Philip Hammond, ces deux derniers ayant encore fait entendre des voix discordantes sur le sujet ces derniers jours. David Davis avait prévenu lors d'un discours prononcé plus tôt vendredi qu'il existait des "visions différentes" au sein du gouvernement, et qu'il y aurait "des disputes sur la stratégie" à adopter quant aux négociations du Brexit avec Bruxelles.