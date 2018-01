Des pluies sur les régions côtières du centre et de l'ouest

Des averses de pluie accompagnées parfois d'orage et de grêle affecteront à parti de l'après midi de samedi les régions côtières et proches côtières de l'ouest et le centre-ouest, indique l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial (BMS). Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité du Bulletin du samedi à 12h dimanche à 21h toucheront les wilaya de Tipaza, Aïn Defla et Chlef. Les wilaya de Rélizane, Mostaganem, Mascara, Oran, Aïn Témouchent, Sidi-Bel Abbès et Tlemcen seront également touchées, du samedi à 12 h à dimanche à 9h, par des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 30mm durant la validité du Bulletin. Des rafales de vent sous orages toucheront aussi ces localités, précise la même source.