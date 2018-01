Afghanistan: très forte explosion au centre de Kaboul

Une très forte explosion a secoué samedi à la mi-journée le centre de Kaboul en Afghanistan à proximité de bureaux du ministère de l'Intérieur, a indiqué le porte-parole adjoint du ministère Nasrat Rahimi, sans autre précision. L'explosion a aussitôt dégagé un énorme panache de fumée blanche au-dessus de la capitale afghane, ont rapporté les médias. Le quartier visé abrite également le siège de la police et l'enceinte de l'Union européenne. Le niveau d'alerte est extrême en ce moment à Kaboul, particulièrement dans le centre et le quartier diplomatique dont la plupart des ambassades et institutions étrangères ont été placées en "lock down" (sorties interdites).