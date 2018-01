Deux parmi les 8 terroristes éliminés à Khenchela identifiés

Deux terroristes parmi les 8 éliminés vendredi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), près de la commune de Chechar, dans la wilaya de Khenchela, ont été identifiés, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de qualité menée, hier 26 janvier 2018 par un détachement de l’Armée nationale populaire, près de la Commune de Chechar, wilaya de Khenchela, ayant permis d’éliminer 8 dangereux terroristes et de récupérer 8 armes à feu, il a été procédé à l’identification de 2 terroristes", précise la même source . "Il s’agit de S. Abderrahim, alias Al Mountassir et N. Khaled alias Charhabil. Ce dernier avait rallié les groupes terroristes en 2005".