Plus de 60 morts et 150 blessés l’attentat de Kaboul

L'explosion d'une ambulance piégée samedi dans le centre de Kaboul, revendiquée par les talibans, a fait au moins 63 morts et 151 blessés, selon un nouveau bilan officiel. "Le dernier bilan en notre possession est de 63 morts et 151 blessés", a annoncé en conférence de presse Baryalai Hilali, le directeur de la communication du gouvernement, prévenant que "ce bilan pourrait encore" s'alourdir "car certains blessés ont été hospitalisés dans un état critique". Un précédent bilan de l'explosion de l'ambulance piégée à proximité du ministère de l'Intérieur, faisait état d'au moins 40 morts et 140 blessés.