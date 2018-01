Près de 100 morts et 158 blessés dans l'explosion à Kaboul

Près de cent personnes ont été tuées et 158 autres blessées dans l'explosion d'une ambulance piégée samedi dans le centre de Kaboul, revendiquée par les talibans, indique un nouveau bilan du ministère de la Santé. "Le bilan s'établit désormais à 95 morts et 158 blessés", a déclaré le porte-parole du ministère Waheed Majroh. Peu auparavant, Baryalai Hilali, directeur de la communication du gouvernement, avait prévenu que le bilan des tués risquait de s'alourdir "car certains blessés ont été hospitalisés dans un état critique". Un précédent bilan de cette attaque faisait état de 40 morts et de 140 blessés. Dans un communiqué, la présidence afghane a dénoncé "un crime contre l'humanité".