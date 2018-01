Syrie: la Turquie appelle les Etats-Unis à se retirer de Minbej

La Turquie a appelé samedi les Etats-Unis à se retirer d'une ville du nord de la Syrie, affichant sa détermination à poursuivre et élargir son offensive contre une milice kurde alliée de Washington. "Il faut qu'ils (les Etats-Unis) se retirent immédiatement de Minbej", ville située à une centaine de km à l'est de la région d'Afrine où Ankara mène depuis samedi son opération, a déclaré le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu. Au huitième jour de cette offensive terrestre et aérienne contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) qui préoccupe plusieurs pays occidentaux, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit résolu à "écraser comme un rouleau compresseur" toute menace.