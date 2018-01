Les Kurdes d’ Allemagne dénoncent l'offensive turque en Syrie

Plusieurs milliers de Kurdes ont manifesté samedi en Allemagne pour dénoncer l'offensive turque contre la localité d'Afrine dans le nord de la Syrie, ont rapporté des médias. En début d'après-midi, la police comptabilisait au moins 14.000 participants à ce rassemblement à Cologne, dans l'ouest, et s'attendait à ce que leur nombre grimpe au final à environ 20.000. Selon les sources, les affrontements entre Kurdes et nationalistes turcs, redoutés par les forces de l'ordre, ne se sont pas immédiatement matérialisés. "Mais la situation reste très tendue", a commenté une porte-parole de la police locale, qui craint des incidents avec les plus radicaux en fin de journée.