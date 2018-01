Jordanie: le prix du pain a doublé après la suppression des subventions

Le prix du pain en Jordanie a augmenté samedi entre 67% et 100%, après la suppression des subventions sur ce produit de base décidée par le gouvernement parmi d'autres mesures visant à redresser l'économie du royaume. Dépourvue de ressources naturelles et endettée à hauteur de plus de 90% de son PIB, la Jordanie s'est engagée ces dernières années auprès du FMI à mettre en place des réformes économiques structurelles. Cette nouvelle mesure, qui touche à une denrée essentielle, pourrait avoir un impact sur les revenus les plus modestes. De telles mesures avaient engendré des manifestations dans le passé.