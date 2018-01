Nigeria: Une attaque terroriste fait trois morts dans un village

Au moins trois civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi au cours d'une nouvelle attaque attribuée aux terroristes du groupe Boko Haram dans un village de l'Etat d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, selon des sources policière et locales. "Il y a eu une attaque dans le village de Hyambula la nuit dernière, trois personnes ont été tuées et trois enlevées", a déclaré samedi le porte-parole de la police de l'Etat d'Adamawa, Othman Abubakar, accusant Boko Haram. Les terroristes ont d'abord tué un villageois, avant que l'un d'eux ne commette une attaque-suicide, tuant deux autres civils en se faisant exploser et en blessant cinq autres, selon un responsable local du district de Madagali, Maina Ularamu.