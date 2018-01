L'incendie de l’hôpital sud-coréen dû à des câblages défectueux

Un problème de fils électriques défectueux pourrait être à l'origine du dramatique incendie qui a fait des dizaines de morts et plus de 150 blessés dans un petit hôpital sud-coréen, a indiqué samedi soir la police. L'incendie dans la ville de Miryang, dans le sud-est, a tué vendredi 35 patients, essentiellement des femmes âgées, et trois membres du personnel. Ce nouveau désastre, un mois après la mort de 29 personnes dans l'incendie qui avait ravagé un immeuble de huit étages à Jecheon (centre), a encore accentué la colère des familles, qui ont pris à partie les responsables venus assister à une cérémonie samedi, leur reprochant des failles dans la sécurité qui rendent les incendies particulièrement meurtriers.