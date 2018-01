Chypre: les électeurs aux urnes pour élire leur président

Quelque 550.000 Chypriotes sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur président, Nicos Anastasiades, partant favori pour obtenir un second mandat à la tête de ce pays de l'Union européenne, divisé depuis plus de 40 ans. Le dirigeant conservateur de 71 ans, qui promet de relancer les pourparlers de réunification, est crédité de 30% dans les derniers sondages. Il devrait, sauf surprise, rester à la tête du pays, dont l'économie a rebondi après avoir frôlé la faillite en 2013. Du fait de la partition de l'île méditerranéenne, la République de Chypre - membre de la zone euro - n'exerce son autorité que sur les deux tiers du territoire, dans le sud, où vivent les Chypriotes-grecs. Dans le tiers nord résident les Chypriotes-turcs qui sont administrés par la République turque de Chypre du Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue uniquement par Ankara.