Ouyahia expose la vision de l’Algérie sur la réforme de l’UA

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris part, dimanche à Addis-Abeba, à la session de consultations sur la question de la réforme de l’Union africaine (UA), au cours de laquelle il a exposé la vision de l’Algérie sur la question de la réforme institutionnelle de l’UA qui figure désormais parmi les principales priorités de l’action de l’Organisation continentale. Intervenant lors de cette session, tenue à huis clos avant l’ouverture solennelle du 30eme sommet des chefs d’Etat et de gouvernement (prévue en début d’après-midi), M. Ouyahia, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sommet de l’UA, a souligné que l’Algérie "partage l’impératif d’une réforme institutionnelle et structurelle de l’UA", précisant que "le contenu de cette réforme devrait bénéficier de l’adhésion la plus large de l’ensemble des Etats membres".