Quatre soldats tués au nord-est du Mali

Quatre soldats maliens ont été tués dimanche lors d'une attaque contre leur base dans le nord-est du Mali, a-t-on indiqué de source militaire. "Les terroristes ont tué quatre soldats à Menaka, ils n'ont pas réussi à prendre le camp militaire et nous sommes en contrôle de la situation", a assuré un responsable militaire malien, cité par les médias. L'attaque a été confirmée par un autre responsable militaire qui a expliqué que les assaillants étaient arrivés "à moto et dans des véhicules" avant de tirer des roquettes contre le camp. Le camp de Menaka se trouve à quelque 700 km à l'est de Tombouctou, dans une zone proche de la frontière du Niger.