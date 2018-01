Sotchi: dialogue constructif entre tous les Syriens

Le Congrès du dialogue national syrien doit regrouper, lundi à Sutchi en Russie, l'ensemble des sensibilités politiques, sociales et religieuses syriennes sans la participation des Kurdes et de l'opposition représentée par le Comité dit de "négociations", un boycott qui ne représente par un "sérieux impact" sur le déroulement de l'évènement qui constitue une occasion pour nouer un dialogue constructif entre Syriens. Quelque 1 600 participants, notamment des représentants du gouvernement syrien, des mouvements sociaux, des représentations de confessions religieuses et des groupes d'opposants, vont prendre part les 29 et 30 janvier au Congrès du dialogue national syrien dans la ville balnéaire russe, dans le cadre du processus d'Astana (Kazakhstan).