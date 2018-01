Paul Kagamé prend la présidence de l’Union africaine

Le président rwandais, Paul Kagamé, a pris, dimanche à Addis-Abeba, la présidence de l’Union africaine (UA) lors des travaux de la 30eme session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. La prise de la présidence tournante de l’organisation panafricaine, par le président Kagamé (60 ans), pour un mandat d’un an a eu lieu pendant une réunion à huis clos, avant la cérémonie d’ouverture du sommet des chefs d’Etat qui se tient à Addis-Abeba, les dimanche 28 et lundi 29 janvier.