Le Président Bouteflika honoré pour son action contre le paludisme

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré dimanche à Addis-Abeba, par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu la distinction de l'ALMA au nom du président de la République qu’il représente au 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement qui se déroule dans la capitale éthiopienne et en marge duquel cette cérémonie a été organisée. Pour M. Ouyahia, "la distinction de l'Algérie est la résultante de la sage politique menée par le président Bouteflika ainsi que les efforts consentis à travers le gouvernement pour doter le secteur de la Santé en Algérie de moyens importants, lesquels demeurent toutefois insuffisants". En ce sens, le Premier ministre s’est dit satisfait, que l’Algérie soit honorée par l’ALMA pour ses efforts allant dans le sens d’éradiquer paludisme, mettant en exergue les efforts du pays dans le secteur de la santé. "Nous sommes satisfaits de l’organisation de cette cérémonie par l’ALMA en l’honneur de l’Algérie, ce qui dénote des efforts de notre pays qui est parvenu à éradiquer la maladie au niveau presque de tout le territoire national depuis les années 1980", a indiqué M. Ouyahia dans une déclaration à la presse au terme de cette cérémonie.