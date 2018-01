5 tonnes de kif saisis à l’Ouest du pays en 2017

Les services de police ont opéré, l’an dernier au niveau de 12 wilayas de l’Ouest du pays, la saisie de plus de 5 tonnes de kif traité, plus de 600 grammes de cocaïne et plus de 80.000 comprimés psychotropes, soit une baisse sensible des quantités saisies par rapport à 2016, a-t-on appris dans un bilan de l’inspection régionale ouest de police présenté dimanche à Oran. Lors de la présentation du bilan des activités du service régional de la police judiciaire relevant de l’inspection, le commissaire de police Boudekara Mokhtar, adjoint chef du service a souligné, qu’en 2017, il a été procédé à la saisie de 5.196,56 kg de kif traité, 604,69 grammes de cocaine, 80.073 comprimés psychotropes contre 20.256 kg de kif traité en 2016, 2366 grs de cocaine et 10.0725 comprimés psychotropes.