Attaque en cours sur l'Académie militaire d'Afghanistan

Une attaque était en cours lundi depuis l'aube contre l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, ont indiqué des responsables . L'attaque a commencé autour de 5H00 (0H30 GMT) par des tirs de roquette suivis de tirs d'armes automatiques et se poursuivait près de trois heures plus tard selon une source sécuritaire et des témoignages. "Une grosse explosion s'est produite devant l'entrée, le bataillon a riposté. Je ne pense pas qu'ils aient pu entrer" a rapporté un officier qui a dit "craindre des victimes". "Je confirme que l'académie militaire est attaquée à Chahrahi Qambar. Nous pensons que des assaillants ont pu pénétrer à l'intérieur" a indiqué à son tour le porte-parole de la police de Kaboul Basir Mujahid.

Daech revendique l'attaque

Le groupe Etat islamique a revendiqué cette attaque, via un message de son organe de propagande Amaq sur le réseau Telegram. "Les combattants (du groupe) Etat Islamique ont visé l'Académie militaire à Kaboul lors d'une attaque suicide", écrit Daech.