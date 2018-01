Le Soudan va reprendre les pourparlers de paix avec les rebelles

Khartoum a annoncé dimanche que les pourparlers de paix avec les rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan/Nord (SPLM-N) reprendraient en février à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. "Le gouvernement essaie de parvenir à une déclaration commune sur la cessation des hostilités et sur une paix globale", a déclaré Ibrahim Hamid, assistant du président soudanais et négociateur en chef de la délégation gouvernementale. Ces négociations, qui concernent les régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, se tiendront les 3 et 4 février à Addis-Abeba. "Les négociations reprendront là où elles se sont arrêtées la dernière fois", indiqué M. Hamid.