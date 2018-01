Une application de fitness dévoile l'emplacement de sites militaires américains

Une application de fitness et son système de géolocalisation permettent la diffusion publique de la position de soldats américains et leurs alliés, une donnée sensible notamment en Afghanistan, en Irak et en Syrie, comme l'a révélé un chercheur sur Twitter. Si la position de certaines bases est connue de groupes susceptibles de les attaquer, la carte créée par le système de géolocalisation de l'application développée par Strava Labs dévoile des itinéraires empruntés à proximité des bases, qui peuvent être utilisés pour prévoir des attaques. Cette carte montre les déplacements des utilisateurs de l'application autour du monde, et indique également l'intensité desdits déplacements sur un parcours donné, formant une "visualisation en direct du réseau mondial des athlètes de Strava", selon les développeurs de l'outil.