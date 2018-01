L’UA pour la relance des négociations entre le Maroc et la RASD

L'Union africaine (UA) a isolé lundi à Addis-Abeba le Maroc et exprimé son soutien à la relance des négociations directes entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Réunis dans le cadre de la trentième session de la Conférence de l’Union africaine, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont exprimé, dans leur décision, adoptée ce jour par consensus, leur soutien à la relance du processus de négociation entre le Maroc et la RASD en vue de parvenir à une solution "durable" au conflit du Sahara occidental, qui soit "conforme à la lettre et à l'esprit des décisions pertinentes" de l'Organisation de l’Unité africaine, de l’Union africaine et des Nations unies.