Mostaganem: libération d’une fille et arrestation de ses ravisseurs

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à libérer une fille qui a été enlevée au douar de Amarna (10 km à l’est de Mostaganem), et à arrêter trois mis en cause, a-t-on appris lundi de ce corps de sécurité. Suite à un appel de la victime (25 ans) sur le numéro vert faisant état de sa séquestration par trois personnes sur le chemin de wilaya (CW 24) à Amarna, une Katiba de la Gendarmerie nationale de Sidi Belattar a encerclé le lieu situé entre les communes de Ain Boudinar et Sidi Belattar et le véhicule des ravisseurs a été intercepté sur une piste menant vers une forêt.