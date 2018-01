Brésil: Lula n'est pas mort politiquement

L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, favori des sondages pour la prochaine présidentielle, n'est pas mort politiquement en dépit de ses revers judiciaires, a affirmé lundi le président Michel Temer. "C'est une figure très charismatique et ce n'est pas sans raison qu'il est en tête dans le moindre sondage. (On ne peut pas) dire qu'il est mort politiquement (...), dire que son image, ses paroles, son action passée ne vont pas avoir d'influence... Je ne pense pas qu'il soit mort", a déclaré M. Temer à la radio Bandeirantes de Sao Paulo. L'avenir politique de Lula a été compromis par la confirmation en appel la semaine dernière d'une peine de prison de 12 ans et un mois pour corruption passive et blanchiment.