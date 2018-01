Air Algérie n'est pas en situation de faillite

Le Ministre des Travaux publics et des transports Abdelghani Zaalane a indiqué lundi à Alger, que la compagnie Air Algérie "n'est pas en faillite mais passe par une situation financière qualifiée de difficile", appelant à mettre de côté les revendications sociales jusqu'à ce que la situation s'améliore. A l'issue de la séance d'audition organisée par la Commission de l'équipement et du développement local du Conseil de la Nation sur les grands projets du secteur, M. Zaalane qui répondait à la question d'un journaliste sur le mouvement de protestation qu'a connu récemment Air Algérie, a indiqué que la direction et le personnel de la compagnie nationale ont pris des mesures ajoutant qu'un plan de développement de la compagnie est en cours d'élaboration.