L'UA demande de l'ONU pour les élections somaliennes de 2020

Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union Africaine (UA), l'ambassadeur Smail Chergui, a appelé lundi à plus de soutien de la part de l'ONU pour organiser les élections nationales en Somalie en 2020, ont rapporté des médias. M. Chergui, qui s'exprimait en marge de la deuxième journée de la 30ème Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernements de l'UA, a déclaré que le budget de l'UA pour les opérations de maintien de la paix en Somalie s'achève en mai 2018. Il faisait référence à la Mission de l'Union Africaine en Somalie (AMISOM), mission régionale de maintien de la paix déployée en Somalie par l'Union Africaine avec l'approbation des Nations Unies.