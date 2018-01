Liberia: le président va réviser la Constitution

Le nouveau président libérien George Weah a annoncé lundi son intention de réviser la Constitution, notamment pour supprimer une disposition réservant la citoyenneté aux "personnes de couleur", et de réduire sa rémunération de 25%. George Weah, ancien footballeur de légende, qui a pris ses fonctions le 22 janvier, succédant à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'Etat en Afrique, a fait ces annonces lors de son premier "discours sur l'état de la nation" une semaine plus tard. Après Samuel Doe (1980-1990), il est le deuxième président de la plus ancienne république d'Afrique à ne pas appartenir à l'élite "américano-libérienne" descendant d'esclaves affranchis qui y domine la vie politique depuis 170 ans.