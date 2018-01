Il y a un an : la tuerie à la mosquée de Québec

Le Premier ministre canadien a appelé lundi les Canadiens à "se dresser contre l'islamophobie et toute forme de discrimination" en rendant hommage aux six musulmans tués il y a tout juste un an à la mosquée de Québec. Le chef de gouvernement, qui devait présider lundi soir à Québec les cérémonies de commémoration de cette tuerie, a déploré la "normalisation" des actes de discrimination. Justin Trudeau a promis de "combattre ce sentiment qui a mené" à la mort de six musulmans sous les balles d'un étudiant aux idées proches de l'extrême droite.