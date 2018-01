Yémen: les combats s'intensifient à Aden

De violents combats ont de nouveau fait rage lundi entre forces séparatistes et gouvernementales dans la grande ville portuaire d'Aden, dans le sud du Yémen, faisant 36 morts en deux jours. "Les affrontements ont fait 36 morts et 185 blessés en deux jours", a indiqué en soirée le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur son compte Twitter. Un précédent bilan de sources sécuritaires avait fait état de 24 morts, civils et combattants. Les combats aux chars et à l'artillerie qui ont éclaté dimanche entre les séparatistes, partisans de l'indépendance du Yémen du Sud, et le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, viennent compliquer davantage le conflit au Yémen qui oppose depuis trois ans le pouvoir aux rebelles chiites Houthis.