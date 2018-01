L'Ethiopie reçoit dix millions de dollars de l'ONU

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a octroyé dix millions de dollars tirés du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) dans le but d'aider les personnes déplacées en raison d'un conflit aux frontières des régions Oromia et Somali, en Ethiopie, selon un communiqué de l'ONU. "Aujourd'hui, j'ai visité deux sites de réinstallation de personnes déplacées où j'ai pu constater combien il est important de renforcer notre soutien pour répondre à leurs besoins, comme l'a demandé le gouvernement", a déclaré M. Lowcock. D'après le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), suite à l'escalade du conflit début septembre le long des frontières des régions Oromia et Somali, des centaines de milliers de personnes vulnérables ont été chassées de leurs maisons et vivent maintenant dans environ 370 sites avec des besoins qui dépassent de loin ce qui leur a été fourni jusqu'à présent.