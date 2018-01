Les effets de la faim dans les zones de conflit s'intensifient

L'insécurité alimentaire dans les pays touchés par un conflit continue de se dégrader, ce qui signifie que les efforts pour apporter une aide alimentaire aux communautés affectées et pour soutenir leurs moyens d'existence demeurent particulièrement vitaux, a déclaré un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Selon un communiqué de l'ONU rendu public lundi, ce rapport adressé au Conseil de sécurité de l'ONU couvre 16 pays, dont l'Afghanistan, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée Bissau, Haïti, l'Iraq, le Liban avec les réfugiés syriens, le Libéria, le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie, l'Ukraine, le Yémen, et la zone transfrontalière du bassin du lac Tchad.