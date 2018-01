Le ministre belge des Affaires étrangères en Algérie

Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a entamé mardi une visite de travail de deux jours en Algérie. Il a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Les entretiens entre les deux parties porteront sur l'évaluation de l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale, l'examen des moyens de la densification des échanges et du raffermissement du partenariat économique bilatéral. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la région du Sahel, en Libye, au Proche-Orient, dans la sphère méditerranéenne, ainsi que les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme, seront également abordées lors de ces entretiens.