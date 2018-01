Aide humanitaire de 37,5 millions d'euros pour l'Afghanistan

La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle allait débloquer 37,5 millions d'euros d'aide humanitaire pour venir en aide aux victimes de conflits et de catastrophes naturelles en Afghanistan, en Iran et au Pakistan. La Commission européenne allouera une somme de 27 millions d'euros à l'achat de fournitures vitales pour les populations les plus vulnérables en Afghanistan, qui subissent de plein fouet les conséquences du conflit. L'aide englobera des domaines tels que la prise en charge rapide des traumatismes, la nourriture, l'eau et l'assainissement, des abris et la protection des personnes nouvellement déplacées.