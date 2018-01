Les Etats-Unis "ont déplacé Daech en Afghanistan

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi que les Etats-Unis ont déplacé le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) en Afghanistan pour justifier leur présence militaire dans la région. En déplaçant le groupe terroriste d'Irak et de Syrie vers l'Afghanistan, les Etats-Unis veulent "justifier la poursuite de leur présence dans la région et assurer la sécurité d'Israël", a déclaré M. Khamenei cité par la chaîne de télévision nationale. "Les mêmes mains qui ont créé Daech comme outil pour opprimer les Syriens et les Irakiens et perpétrer des crimes contre eux cherchent aujourd'hui à transférer Daech en Afghanistan après ses défaites "a-t-il affirmé.