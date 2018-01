Vague de violence sans précédent au Mexique

Plus de 5.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés cette semaine au Mexique pour contrer une vague de violences, qui touche notamment certaines stations balnéaires, a indiqué mardi le ministère de l'Intérieur mexicain. L'opération vise "à faire diminuer rapidement ces niveaux croissant de violence" a indiqué à la presse le ministre de l'Intérieur Alfonso Navarrete. Constitués en majorité de policiers fédéraux, ces renforts ont été envoyés à Tijuana, à la frontière avec les Etats-Unis, et en Basse-Californie du Sud (nord-ouest), où se trouvent les stations balnéaires de Los Cabos et de La Paz, ainsi qu'à Cancun sur la côte caraïbe.