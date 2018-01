Plus de 25 millions de Tanzaniens n'ont pas accès à la Justice

Le procureur général de Tanzanie, Ibrahim Juma, a déclaré mardi que plus de 25 millions de Tanzaniens, sur les 50 millions que compte le pays, n'avaient accès à aucun service judiciaire en raison du manque de tribunaux. "Les statistiques de notre programme d'action juridique indiquent que les services judiciaires sont très difficiles d'accès pour plus de 25 millions de Tanzaniens", a expliqué M.Juma lors de l'inauguration du tribunal du district de Bagamoyo, dans la région côtière de ce pays d'Afrique de l'Est. "Nous essayons de résoudre ce problème en construisant davantage de tribunaux dans divers endroits du pays", a-t-il ajouté.