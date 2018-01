La situation sécuritaire au Sahel inquiète l’Onu

Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué mardi les évolutions positives survenues dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, mais s'est cependant déclaré très préoccupé par la situation sécuritaire problématique qui règne dans la région. Dans un communiqué présenté par Kairat Umarov, qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de janvier, les 15 membres du Conseil ont exprimé leur soutien complet au Représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed ibn Chambas. La région africaine du Sahel correspond à la zone de transition éco-climatique et biogéographique entre le Sahara au Nord et la savane soudanienne au Sud.