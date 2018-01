L'Algérie disposée à former des imams en Belgique

Le Ministre des affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a déclaré, mardi à Alger, que l'Algérie était disposée à former des imams en Belgique et que son expérience en matière de prévention contre l'extrémisme et de promotion de la culture de modération "peut être exportée vers d'autres pays". "Le ministère des affaires religieuses est disposé à une coopération totale, à l'échange d'expériences et à la formation des imams en Belgique pour que l'Islam qui y est pratiqué soit modéré au service de l'Etat de Belgique tout autant que l'Islam en Algérie est au service de l'Etat", a affirmé M. Aissa devant la presse à l'issue d'un entretien avec le vice-Premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, arrivé mardi à Alger pour une visite de travail de deux jours.