Colombie: la guérilla de l'ELN appelle au cessez-le-feu

L'ELN a appelé mardi le gouvernement colombien à conclure un nouveau cessez-le-feu, au lendemain du gel par le président Juan Manuel Santos des négociations de paix avec cette guérilla, en raison d'attentats meurtriers contre des policiers. "La délégation de l'Armée de libération nationale (ELN) aux négociations espère que le gouvernement respectera le rendez-vous de demain mercredi 31 à Quito pour renouer les pourparlers et conclure un nouveau et meilleur cessez-le-feu", a déclaré l'ELN dans un communiqué lu par le chef de sa délégation, Pablo Beltran. Sans se référer directement aux attentats du week-end contre trois postes de police du nord de la Colombie, au cours desquels sept policiers ont été tués et des dizaines de personnes blessées, la dernière guérilla de Colombie explique que les rebelles "répondent à l'offensive militaire" lancée par le gouvernement.