Syrie: Plus 270.000 déplacés depuis la mi-décembre

Plus de 270.000 Syriens ont dû fuir les combats dans les provinces d'Idleb et de Hama, au nord-ouest du pays, entre rebelles et forces gouvernementales depuis la mi-décembre, a indiqué un haut responsable de l'ONU. Les camps qui doivent accueillir ces personnes déplacées ont dépassé leur capacité, ce qui force de nombreuses personnes à s'installer dans l'un des 160 campements de fortune à Idleb, a expliqué Ursula Mueller, secrétaire générale adjointe chargée des Affaires humanitaires, au Conseil de sécurité. "Pendant ces mois d'hiver humides et froids, de nombreuses familles n'ont rien d'autre qu'une tente improvisée comme abri, qu'elles doivent partager avec d'autres", a-t-elle déclaré.