Appel à suspendre Ryad du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Deux avocats britanniques ont annoncé mardi qu'ils allaient demander la suspension de l'Arabie saoudite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à la demande des familles de plus de 60 personnes "arrêtées arbitrairement", "détenues" ou "disparues" depuis septembre 2017. Ken Macdonald et Rodney Dixon remettront mercredi au Conseil à Genève un rapport "fournissant des preuves que ces arrestations violaient le droit saoudien et international", "visaient les militants des droits de l'homme, les dissidents politiques et ceux exerçant simplement leur liberté d'expression" et "s'inscrivaient dans une tradition bien établie d'abus commis par les autorités saoudiennes", selon un communiqué de presse.