Venezuela: le dialogue gouvernement-opposition se poursuit

Le gouvernement vénézuélien et une partie de l'opposition ont poursuivi mardi leurs discussions dans un contexte tendu, le président Nicolas Maduro cherchant à se faire réélire dans des conditions décriées par ses adversaires. La veille, les délégués des deux camps s'étaient entretenus pendant six heures. Depuis décembre, le gouvernement et l'opposition négocient en République dominicaine pour tenter de trouver une solution à la crise politique qui secoue le Venezuela.