Nâama : 18 blessés suite au renversement d’un bus

Dix-huit personnes ont été blessées suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs mercredi près de la commune de Assla (58 km à l’Est de Nâama), a-t-on appris des services de la Protection civile. L’accident s’est produit aux environs de 03H30 sur la RN no 47 à l’issue du dérapage du bus desservant la ligne Béchar-Biskra et son renversement. Le chauffeur a voulu éviter un baudet se trouvant sur la chaussée, a-t-on indiqué. L’accident a fait 18 blessés parmi les passagers, âgés entre 21 et 39 ans, a-t-on précisé.