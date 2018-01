Hydrocarbures: Alnaft veut sonder le non conventionnel et l’offshore

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a lancé plusieurs études pour évaluer le potentiel de l’Algérie en offshore et en ressources non conventionnelles, a annoncé à Houston le président de son directoire, Arezki Hocini. "Nous menons six études pour déterminer avec précision ce que nous avons comme potentiel en offshore et en ressources non conventionnelles", a indiqué M. Hocini lors du deuxième forum algéro-américain sur l’énergie qui s’est tenu à Houston. Les études concernent tous les bassins du Sahara et l’ensemble des côtes algériennes et visent à évaluer de façon complète les réserves d’hydrocarbures du pays.