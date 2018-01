La Russie teste son nouvel hélicoptère télécommandé

La holding Hélicoptères de Russie a commencé à tester au sol son hélicoptère télécommandé, rapporte l'agence Sputnik mardi, citant le service de presse de la société "Rostech". Le nouvel hélicoptère, mis au point par la holding, pèse 500 kg et peut porter une charge de 150 kg, en volant à une vitesse de 150 km/h, selon la même source qui précise que sa "durée de vol est de quatre heures et l'hélicoptère russe Ka-226T subit des essais à plus de +50 C." "La mise au point de cet hélicoptère est une grande première en Russie, nos experts ayant réussi à faire des progrès considérables dans ce domaine.