Pétrole: le brut américain ouvre à 64,27 dollars à New York

Les cours du pétrole new-yorkais maintenaient, à l'ouverture mercredi, leur baisse amorcée en début de semaine, sur un marché anticipant un possible recul des réserves de brut aux Etats-Unis. Mercredi après-midi, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, référence américaine du brut, cédait 23 cents et s'échangeait à 64,27 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Le baril de WTI, comme celui du Brent coté à Londres, avait touché la semaine dernière son plus haut niveau en trois ans. Et il s'apprête à terminer janvier sur une hausse de plus de 6%.